Uno dei diktat dati dalla Sampdoria alla sua dirigenza è quello di chiudere quante più operazioni possibili in prestito, vista la difficoltà economica della società. I conti lasciati da Ferrero non consentono grande operatività, per questo Faggiano dovrà industriarsi con alcune operazioni a titolo temporaneo. Ciò ad esempio ha fatto sì che il Doria depennasse dalla lista degli obiettivi Pasquale Mazzocchi del Venezia.



Corte Lambruschini aveva puntato il terzino destro lagunare, ingolosita dal fatto che fosse in scadenza di contratto, ma secondo Il Secolo XIX il Venezia avrebbe fatto sapere alla Samp di non voler prendere in considerazione prestiti nel mercato invernale, e ciò ha fatto tramontare l'affare.