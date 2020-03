La domanda se la sono fatta tutti: come si è accorto Manolo Gabbiadini di essere il secondo caso positivo di Covid-19 in Serie A? La risposta è semplice, nel modo più banale. Martedì mattina il calciatore della Sampdoria si è svegliato con i sintomi influenzali: febbre, mal di gola e spossatezza. Probabilmente, racconta Il Secolo XIX di oggi, fosse stato per Gabbiadini il calciatore non avrebbe neppure fatto il tampone. A convincerlo è stato il pressing non di un difensore, bensì della moglie Martina, che vive con Manolo e due figli, Nicolò e Tommaso. La compagna di Gabbiadini ha spinto l'ex Napoli a consultarsi subito con i sanitari, e dopo una visita di rito nel pomeriggio di martedì è stato effettuato il tampone.



L'esito è arrivato ieri, in mattinata, ed è stato quello più temuto: Gabbiadini è risultato positivo al Coronavirus. Immediatamente per il ragazzo classe 1991 originario di Bergamo sono scattate le manovre preventive. Gabbiadini è stato messo subito in ricovero domiciliare nella sua casa di Nervi, nella stessa via dove viveva tra l'altro Giampaolo, insieme alla moglie e ai due figli. Nessuno potrà uscire, neppure per fare la spesa. Allo stesso modo, l'intera Sampdoria è stata posta in quarantena, e così anche il Verona.