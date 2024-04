Sampdoria, retroscena Murru: poteva andare al Cagliari, e quella fascia da capitano di Kasami...

Con la partita di sabato a Palermo, Nicolaha tagliato un traguardo importante nella storia della: ha raggiunto Ernesto Cucchiaroni con 154 gettoni nella classifica dei più presenti 'all time', raggiungendo il quinto posto tra quelli in attività alle spalle di Bartosz Bereszynski (a 189), Manolo Gabbiadini, Emil Audero e Reto Ziegler, che gioca ancora in Svizzera.Il traguardo è stato sancito anche da un gesto simbolico di, che al momento dell'ingresso in campo del difensore si è, in quel momento sul suo braccio, per cederla a Murru. Il giocatore classe 1994 è diventato uno dei senatori nella formazione blucerchiata, nonché una pedina importante per mister Pirlo, che lo ha adattato da terzino a centrale.

E dire che in estate il destino di Murru sembrava davvero lontano dalla Sampdoria. La dirigenza, anche nell'ottica dell'abbattimento dei costi e del contenimento del monte ingaggi, stava cercando di cederlo. Radrizzani e Legrottaglie, che all'epoca facevano mercato, avevano imbastito una trattativa con ilche avrebbe permesso al laterale di tornare nella squadra in cui è cresciuto. Alla fine non se n'è fatto nulla, Murru è rimasto a Genova e si è conquistato la stima di Pirlo e il rispetto dei compagni.