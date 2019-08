La giornata di ieri è stata decisamente convulsa per la Sampdoria e per Dennis Praet, sull'asse Genova-Leicester. E sino alla notizia della serata, quando si è diffusa la voce dell'accordo trovato tra i blucerchiati e le Foxes per il trasferimento del belga in Premier, il futuro dell'ormai virtualmente ex numero 10 doriano rimaneva nebuloso.



La trattativa è andata avanti per tutto il giorno, perchè al momento del primo contatto le parti risultavano particolarmente distanti: il Leicester offriva 20 milioni di euro, la Sampdoria chiedeva 26. Ad un certo punto si era profilata all'orizzonte anche una possibile rottura, dal momento che gli inglesi giudicavano esagerate le richieste di Ferrero. Il Doria per tutta risposta ha bloccato la partenza del calciatore - Praet avrebbe dovuto prendere un volo da Milano nel pomeriggio - facendo sapere ai Blues che l'ex Anderlecht senza accordo non avrebbe lasciato la Liguria. Da Corte Lambruschini hanno sfruttato anche le tempistiche strette vista l'imminente chiusura del mercato inglese, e il fatto che Praet dovesse firmare il contratto e sostenere pure le visite mediche.



La svolta è arrivata nel tardo pomeriggio, quando il Leicester ha aggiunto ai 20 milioni un paio di milioni legati ai bonus (si potrebbe arrivare ai 22 milioni di euro) ammorbidendo così la Samp, che ha accettato. A quel punto il Doria ha preallertato Praet, che non è partito per Spezia dove i compagni giocavano in amichevole, rimanendo però in Italia. Questa mattina dovrebbe decollare alla volta dell'Inghilterra, per firme e visite.



L'ex Anderlecht guadagnerà poco più che a Genova, firmerà un quadriennale e approderà in un club che ha chiuso nono, esattamente come la Samp. Ad allettarlo, scrive la Repubblica, sarebbero state le superiori risorse del calcio inglese e la possibilità di mettersi in mostra per approdare così in un top club.