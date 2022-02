Ieri mattina la Sampdoria ha accolto il suo nuovo giocatore, Vladyslav Supryaga. L’attaccante ucraino è arrivato alle 13.45 al Mugnaini di Bogliasco insieme al suo agente, ed è stato accolto da Giampaolo ma anche dal presidente Lanna, dal direttore tecnico Osti e dal responsabile del settore giovanile Giovanni Invernizzi.



Supryaga aveva trascorso la mattinata a sostenere le visite mediche per l'idoneità. La Samp, scrive Il Secolo XIX, aveva svolto le pratiche burocratiche per l'ottenimento del visto di lavoro dell’attaccante, necessario per lavorare in Europa in quanto extracomunitario, in maniera morto rapida. L’ex Dinamo era arrivato nella notte di martedì tramite un volo Kiev-Venezia, dove il Doria lo aveva accolto con un' auto che successivamente lo ha portato a Genova.



Le cifre dell’affare sono quelle trapelate negli ultimi giorni: prestito di 18 mesi con un diritto di riscatto di quasi 8 milioni. Il problema principale, in questo primo impatto ligure, pare essere stato la lingua. Il giocatore parla un inglese risicato, Giampaolo non parla il russo e a fare da interprete ci ha pensato il suo collaboratore Fabio Micarelli. Il Doria comunque metterà a disposizione del ragazzo un interprete ‘vero’, per facilitare il suo ambientamento.