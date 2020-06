Nel finale di campionato torrido che attende la Sampdoria, la novità sarà rappresentata dal nuovo assetto difensivo su cui sta lavorando Claudio Ranieri. Si passa al 5-3-2, per blindare la difesa in vista del poker di sfide impegnative che attendono i blucerchiati. I protagonisti, fa notare Il Secolo XIX, saranno tre difensori dal futuro incerto, ossia Omar Colley, Lorenzo Tonelli e Maya Yoshida.



Il gambiano è l'unico di proprietà della Sampdoria, ha alcuni club che lo seguono in Premier e sogna una nuova sfida a livello superiore, ma per guadagnarsela dovrà sudare con la Samp. Tonelli invece ha proprio specificato nel contratto il riscatto in caso di salvezza blucerchiata: un incentivo importante per rimanere a Genova. Ancora diverso il discorso per Yoshida. Il giapponese guadagna molto, e per guadagnarsi la riconferma alla Samp dovrà rendere sul campo. Il suo ingaggio, arrivando dalla Premier, è elevato ma la Samp valuta di tenerlo.