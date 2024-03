Sampdoria, riecco Piccini: torna a disposizione per lunedì

Lorenzo Montaldo

Arrivano finalmente buone notizie da Bogliasco, con la Sampdoria che ha sfruttato questa sosta per le nazionali al fine di recuperare alcuni giocatori lungodegenti. Uno dei reparti martoriati dagli infortuni in casa blucerchiata è stata senza ombra di dubbio la difesa, dove l'ultimo ad issare bandiera bianca, in ordine cronologico, è stato Cristiano Piccini.



Il difensore, arrivato a gennaio per puntellare la retroguardia di mister Pirlo, già decimata tra l'operazione allo sfortunato Alex Ferrari e i problemi che hanno colpito Nicola Murru, ha disputato subito cinque partite consecutive, tutte da titolare, prima di essere costretto ad issare bandiera bianca per una lesione al bicipite femorale della coscia. Si è trattato di un infortunio anche abbastanza curioso perché, per diretta ammissione di Pirlo, Piccini era entrato in campo per allenarsi "e aveva sentito qualcosa salendo le scale".



Da lì, l'ex Valencia ha saltato tre match, Feralpi Ascoli e Bari. Adesso però il centrale classe 1992 sta bene, ha recuperato la condizione migliore e nei prossimi giorni lavorerà con il gruppo. Piccini sarà convocato per la sfida con la Ternana, in programma lunedì sera, nei prossimi giorni il mister valuterà se impiegare lui o Murru da titolare per sostituire Facundo Gonzalez, squalificato.