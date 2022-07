Al termine dell'amichevole con il Brescia, per l'attaccante della Sampdoria Manuel De Luca, da inizio mercato ai centro dei riflettori tra mercato e una possibile riconferma, è arrivata un'investitura importante. A pronunciare la frase, captata da Il Secolo XIX, sarebbe stato capitan Quagliarella: "Io lo terrei..." avrebbe affermato sul campo di Ponte di Legno il numero 27 blucerchiato. Detto da uno che qualche attaccante, in carriera, lo ha visto è un attestato di stima pesante.



Anche Giampaolo si è pubblicamente esposto su De Luca, e gli ha dato fiducia in ritiro, impiegandolo spesso e fornendo un occhio di riguardo ai suoi allenamenti. "Ha caratteristiche che mancano in questa rosa", ha aggiunto il tecnico lanciando un segnale chiaro. Pare anche che De Luca abbia volutamente preso tempo nell'ambito di una sua possibile trattativa con il Pisa, anche se nelle ultime ore pure il Sassuolo si sarebbe mosso, specialmente in caso di Scamacca.



Il nome del centravanti è stato al centro di numerose riflessioni e confronti della dirigenza. Lo stesso giocatore sarebbe combattuto, le strade davanti sono due: andare in Toscana sotto la Torre o giocarsi le sue chance qui, sapendo di partire come ultima punta? L'aspetto economico non è secondario: la Samp lo aveva preso a zero, facendogli firmare un triennale da 400mila euro a stagione, e avrebbe imbastito la trattativa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per 2,5 milioni proprio con il Pisa. Ulteriori aspetti da soppesare, da aggiungere a quelli già valutati sul futuro della punta classe 1998.