La Sampdoria e il Torino hanno trovato l'accordo per il trasferimento in blucerchiato di Tomas Rincon. La trattativa, già perfezionata due giorni fa, è stata chiusa definitivamente ieri in serata e ha portato alla fumata bianca. Il giocatore, quindi, potrà a breve vestire il blucerchiato.



Secondo Sky l'ex centrocampista di Genoa e Juve arriverà a Genova nelle prossime ore, per sostenere le visite mediche e firmare il contratto semestrale con la Samp. A fine stagione, le parti valuteranno se proseguire insieme oppure dirsi addio.