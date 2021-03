Nonostante il campionato ancora da terminare, la Sampdoria studia e ragiona sui movimenti futuri e sui possibili rinnovi di alcuni calciatori. Ci sono parecchie situazioni delicate in particolare in attacco, partendo dalla situazione di Manoloper arrivare a quella di FabioSecondo Il Secolo XIX sarebbe ormaila firma sul contratto di Gabbiadini, dopo i recenti prolungamenti (con contratto spalmato) per Audero, Ferrari e Verre. Il numero 23 blucerchiato addirittura avrebbe accettato di ridurre il suo stipendio. Diversa la posizione di Quagliarella. La sua situazione resta in bilico, dall'attaccante e dalla società arriva, anche se il centravanti sembra aspettare soltanto una chiamata da Corte Lambruschini per discutere il suo futuro blucerchiato.