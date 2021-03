Sulla falsariga della trattativa condotta con Audero e Ferrari, la Sampdoria sta portando avanti una negoziazione anche con Manolo Gabbiadini per un prolungamento del contratto dell'attaccante. Rispetto al difensore e al portiere, la discussione è in fase più arretrata, ma la fumata bianca pare vicina.



Secondo Il Secolo XIX le parti starebbero limando gli ultimi dettagli. Particolare non da poco, l'attaccante nato a Calcinate avrebbe deciso di ridursi sensibilmente l'ingaggio, venendo incontro alla squadra e alle sue difficoltà.