La Sampdoria e il Cagliari hanno in ballo parecchie situazioni di mercato. In queste ore infatti era previsto un incontro tra i blucerchiati e i rossoblù per fare il punto sui possibili scambi, ma in realtà il summit sarebbe stato rinviato di qualche giorno.



Secondo Il Secolo XIX al Cagliari piace Askildsen, meno Valerio Verre, e nella trattativa potrebbe rientrare anche il nome di Nicola Murru. La Samp potrebbe mettere sul piatto alcuni di questi nomi per arrivare a Marko Rog, obiettivo doriano e intenzionato a lasciare il Cagliari per mettersi in mostra in Serie A e guadagnarsi il Mondiale.