La Sampdoria ha riannodato i fili di un'operazione che sembrava ormai destinata a sfumare: protagonista di mercato in questo caso è Kaique Rocha, terzino destro classe 2001 di proprietà del Santos. Qualche tempo fa la trattativa si era arenata a sorpresa (dopo che il calciatore aveva già sostenuto le visite mediche a Genova) a causa delle richieste economiche troppo elevate da parte dei bianconeri.



La Samp infatti non era disposta a pagare i 3 milioni voluti dal Santos per il suo cartellino, specialmente considerando il fatto che il contratto di Rocha è in scadenza a febbraio 2020. Ora però secondo Sky Sport la trattativa sarebbe ripartita, e i club sarebbero alla ricerca di un'intesa in grado di accontentare tutte le parti in causa.