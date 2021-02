La Sampdoria cambia programma. Nelle ultime settimane, la società blucerchiata aveva abolito il ritiro pre partita, su suggerimento di Claudio Ranieri, deciso a seguire una sorta di linea 'inglese'. Una linea che però subirà una variazione in vista della sfida di domani. Il tecnico infatti ha reso obbligatoria lo notte all'AC Hotel per la squadra, ripristinando momentaneamente l'usanza a causa dell'orario della partita, in programma alle 12.30.



La curiosità, se mai, è che il ritiro sarà facoltativo in vista della sfida di mercoledì, ben più sentita dai tifosi, ossia il derby. Secondo Il Secolo XIX in quella circostanza Ranieri lascerà la possibilità di scelta ai giocatori, come fatto nelle scorse gare.