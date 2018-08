Nei giorni scorsi si era diffusa a Genova, sponda Sampdoria, la voce di un interessamento molto particolare per i blucerchiati. Il club di Ferrero era stato infatti accostato a Sebastian Rode, centrocampista classe 1990 di proprietà del Borussia Dortmund. Il giocatore tedesco, esploso nell'Eintracht ed ex Bayern Monaco, veniva immaginato come possibile alternativa a Ekdal.



In realtà secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i blucerchiati starebbero seguendo Rode per completare il centrocampo in caso di partenza di Valerio Verre. La mezz'ala ex Pescara ha un discreto mercato in Serie A, e se negli ultimi giorni di mercato dovesse lasciare la Samp, i blucerchiati potrebbero affondare il colpo con il Borussia per Rode