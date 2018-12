Lae lapotrebbero trovarsi inaspettatamente alleate a gennaio per un 'bene superiore', in questo caso il mercato e il tentativo da parte dei blucerchiati e dei giallorossi di colmare le esigenze di rosa. L'asse tra Genova e la Capitale è caldo, e potrebbe coinvolgere addirittura tre giocatori, tutti attaccanti: Patrik, Gregoiree DawidIl Doria è alla ricerca di un attaccante per il girone di ritorno, e gradirebbe riportare alla base - in prestito - il centravanti ceco che oggi fatica a Roma. Oltretutto, una sua parentesi alla corte di Giampaolo potrebbe anche giovare ai giallorossi, che avrebbero tutto da guadagnare da una nuova valorizzazione del calciatore pagato 42 milioni soltanto due estati fa. La Samp invece lo, perchè ha già toccato con mano le qualità della punta esplosa proprio a Bogliasco.Secondo Tuttosport però la Roma, alla ricerca di un vice Dzeko, potrebbe richiedere alla Samp Gregoire, ceduto proprio a fine luglio da Monchi al club di Corte Lambruschini. Il francese si era trasferito alle dipendenze di Ferrero in prestito, ma la Samp vanta un diritto di riscatto a circa 18,5 milioni. E Sabatini a gennaio potrebbe operare alcuni piccole variazioni in attacco, ma di certo non pare intenzionato a cedere uno dei perni della formazione genovese.La Samp potrebbe proporre così alla Roma il giovane Dawid, centravanti classe 1997 utilizzato in questa stagione con il contagocce da Giampaolo. Kownacki veniva considerato uno dei talenti più interessanti del Doria, ma nel campionato in corso lo spazio a sua disposizione si è limitato ulteriormente, anche perchè a Marassi è chiuso da Quagliarella, dallo stesso Defrel e pure da Caprari. Il candidato numero uno a lasciare Genova (in prestito) è quindi il giovane polacco, ma difficilmente la Roma si accontenterà di una scommessa come vice-Dzeko.