Uno dei bomber più quotati e chiacchierati del campionato italiano alla Sampdoria? Ora sembra impossibile, qualche anno fa, invece, era una possibilità reale. Tammy Abraham oggi fa le fortune della Roma, ma fino a qualche anno fa era nel mirino della... Sampdoria, prossima avversaria dei giallorossi in campionato.



La vicenda risale ai tempi della permanenza in blucerchiato di Walter Sabatini. L'allora direttore sportivo doriano ha confessato in un'intervista: "Ho cercato di portarlo, ai tempi delle giovanili del Chelsea, alla Sampdoria perché si vedeva che era un giocatore superiore, poi la Sampdoria però non esercitava fascino su di lui e sul Chelsea". Approdo in Italia soltanto rimandato per il bomber, approdato in estate alla corte di Mourinho per 40 milioni.