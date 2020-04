Un altro dei nomi accostati alla Sampdoria in caso di addio tra il direttore sportivo Carlo Osti e il club blucerchiato è quello di Giancarlo Romairone. Il dirigente ex Chievo e Carpi apprezzerebbe particolarmente un ritorno a Genova, sua città natale, e già la scorsa estate era stato accostato al Doria proprio per sostituire Osti.



Lo stesso Romairone, intercettato da Sampnews24.com, ha però frenato momentaneamente le voci in merito al suo futuro: "​Alla Sampdoria lavorano molto bene persone che stimo" ha detto il dirigente, che non nasconde la sua voglia di tornare dietro alle scrivanie. "Quando tutto ripartirà, mi auguro di rientrare ma dove - conclude - è attualmente impossibile da capire"