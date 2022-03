L'avvocato Antonio, appena ritornato alla, ha dovuto confrontarsi con alcune situazioni spinose, ad esempio il cambio di allenatore: "Il primo pensiero va a. Siamo consapevoli delle tante difficoltà con le quali si è dovuto confrontare" ha spiegato a Il Secolo XIX il vicepresidente blucerchiato. "Abbiamo ritenuto che Giampaolo avesse le caratteristiche per il momento e per riprendere quel progetto tecnico di cui le dicevo.L'ho visto come un segno. La rosa ha mezzi tecnici e qualità morali e i ragazzi ci stanno mettendo l'anima, dal primo all'ultimo e li voglio ringraziare. Ogni punto va a ricostituire un pezzetto di quella autostima che era venuta un po' meno per tanti motivi. Io sono convinto che la Samp possa giocarsela con tutti. Il Ferraris poi sta tornando a essere il nostro fortino".Secondo Romei, non bisogna fare drammi per la sconfitta con l'Atalanta: "Fa male, certo. Ma in un percorso come il nostroper migliorare, senza deprimerci. Bisogna girare subito pagina. Sabato a Udine ci vorrà ovviamente un'altra prestazione".Adesso allo stadio si rivedono pure i tifosi, per merito del nuovo presidente Marco Lanna: ". Ho sempre avuto il massimo rispetto dei tifosi e delle loro posizioni. Anche quelle critiche. Soffrivo in televisione nel vedere il Ferraris vuoto. Certamente i motivi ci saranno stati, il Covid ad esempio. Il trend è in crescita. E presto con il ritorno al 100%, e ci stiamo lavorando,e soprattutto quell'energia positiva in grado di trascinare la squadra. Ne abbiamo bisogno. Adesso abbiamo lanciato il mini abbonamento per ultime 5 partite al Ferraris. Ci aspettiamo una risposta forte, di unione" conclude.