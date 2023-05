L'avvocato Antonio, vicepresidente della, ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta di Udine valsa la matematica retrocessione in Serie B per i blucerchiati:"Dolorosissimo, difficilissimo. Dispiace per tutti, dai tifosi alla squadra fino al mister e lo staff. Abbiamo poca voglia di parlare, c'è stato un momento commovente tra il mister e i ragazzi, è così e bisogna ripartire"."Quella è la partita decisiva, quella più importante. Parlo a nome di tutto il CdA, siamo impegnatissimi a trovare una soluzione, faremo tutto il possibile perché la Sampdoria merita di andare avanti e ripartire. Dobbiamo portare a termine questo impegno, i prossimi giorni saranno molto importanti".- "È un patrimonio del calcio italiano e non può ripartire da più in basso della Serie B, ma andare avanti con questa società. Abbiamo fatto un piano di ristutturazione sostenibile a detta degli advisor, forse sono state pubblicate notizie troppo allarmistiche. Le cose sono chiare, ora sforzo di volontà e chiudiamo la vicenda nel tempo più breve possibile".- "Dovevamo fare un piano di ristrutturazione ed è pronto ad essere depositato dinnanzi al tribunale. Dobbiamo avvicinare creditori e potenziali investitori, provando ad aiutare a trovare un punto d'intesa per far fronte ai debiti e andare avanti. Questo è il compito principale, parliamo soprattutto con le banche. Ogni giorno facciamo così, praticamente dall'inizio di questa lunga, faticosa e terribile stagione. Non c'è da essere ottimisti o pessimisti, dobbiamo solo mettercela tutta. Non è una società che non ha niente come molti dicono e certe notizie potrebbero aver allontanato chi voleva investire. Ora è tutto trasparente, la Sampdoria è stata vivisezionata".