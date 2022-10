L'avvocato Antonio Romei, ex braccio destro di Ferrero e oggi ancora nel CdA della Sampdoria in qualità di vicepresidente, ha parlato della riqualificazione dello stadio Ferraris di Genova e dei progetti blucerchiati in merito: "Noi, il Genoa e l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Genova, Pietro Piciocchi, abbiamo in programma un vertice a novembre sulla riqualificazione dello stadio Ferraris. Il progetto ha subito un rallentamento a causa del covid, ma la Sampdoria è interessata a proseguire e aveva già partecipato attivamente alla prima fase dei lavori" ha detto a Primocanale.



"Naturalmente, se ci sarà un cambio di proprietà alla Samp, l’operazione passerà nelle mani dei nuovi azionisti" prosegue Romei, che aggiunge in merito allo scetticismo su un potenziale investimento, considerando le difficoltà economiche blucerchiate: "Non sarebbe un problema, pur in un momento di difficoltà per quanto ci riguarda, trovare un investitore disposto a metterci i soldi per poi ottenerne dei ricavi. Insomma, ci stiamo ragionando".