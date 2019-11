Questa mattina a Genova, sponda Sampdoria, ha iniziato a circolare l'indiscrezione che voleva il club blucerchiato forte sull'attaccante ex Milan attualmente di proprietà del Wolverhampton Patrik Cutrone. I rumors raccontavano di un deciso interesse di Corte Lambruschini per il calciatore, che sarebbe così rientrato in Italia dopo soli sei mesi in Premier. Il Doria già in passato aveva seguito Cutrone, e avrebbe imbastito la trattativa sulla base del prestito con obbligo di riscatto. Addirittura la Samp, secondo le voci trapelate in mattinata, avrebbe ricevuto l'assenso direttamente da parte dell'agente del calciatore.



Lo stesso procuratore di Cutrone però soltanto poche ore dopo ha smentito seccamente l'indiscrezione. "​Non abbiamo mai pensato di andare via dai Wolves" ha detto l'agente, Donato Orgnoni, a Sampnews24.com. "Non capisco perché escano certe notizie. Rimane in Inghilterra al cento per cento" ha concluso.