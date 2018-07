Prosegue la trattativa tra la Sampdoria e il fantasista croato della Juventus Marko Pjaca. L'esterno bianconero è uno dei principali obiettivi in questo momento per il club blucerchiato, che ha chiuso Defrel ma vuole perfezionare un ulteriore colpo da regalare a Marco Giampaolo. Proprio in queste ore Walter Sabatini sarebbe a Milano, per incontrare la dirigenza bianconera e discutere il futuro dell'ex Schalke.



Secondo Sampnews24.com l'uomo mercato di Corte Lambruschini starebbe cercando di avvicinare il croato insieme alla dirigenza bianconera, in modo tale da sventare gli inserimenti di altre squadre come ad esempio l'Udinese. La giornata odierna potrebbe essere addirittura quela buona per definire il possibile arrivo alla Samp di Pjaca.



Il Doria ha già imbastito una sorta di accordo con la Juventus, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a circa 20 milioni di euro. La Fiorentina, altra società a lungo interessata a Pjaca, si sarebbe invece definitivamente defilata dall'asta.