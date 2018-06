Oggi il mercato della Sampdoria inizierà a prendere forma. L'incontro previsto tra Carlo Osti, Walter Sabatini e Marco Giampaolo servirà a tracciare le linee guida per le operazioni blucerchiate. Nel frattempo, il nuovo responsabile dell'Area Tecnica doriana si è presentato al nuovo pubblico. E intervistato da Sky Sport ha fatto il punto su quelle che possono essere alcune delle future idee per il club di Corte Lambruschini. Si comincia con Jankto, uno dei principali obiettivi di mercato della Samp: "È un grandissimo giocatore, per questo non solo un obiettivo della Samp". Nell'Udinese gioca un altro calciatore che interessa ai blucerchiati, il centrocampista ivoriano Seko Fofana: "Certamente ci sono tanti di quei giocatori che mi piacciono che vorrei trattarli tutti. Dopodiché dobbiamo confrontarci con Giampaolo".



Per quanto riguarda il capitolo uscite, Sabatini chiude ad un possibile addio di Quagliarella e parla anche del chiacceratissimo Dennis Praet: "La Samp riparte da Quagliarella, Praet è un giocatore importante per noi. Mbia? Non ci interessa. Avevo pensato di portarlo in Cina. È un giocatore forte - conclude il dirigente - ma non costituirebbe un patrimonio per la Samp”.