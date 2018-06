Sabatini per la Sampdoria lavora a centrocampo: il sogno si chiama Paredes (Zenit), scoperto dal neo d.t. ai tempi del Boca. Più percorribili le piste Gerson (Roma) e Marin (Standard Liegi). In avanti prende quota La Gumina (Palermo), intanto Ferrero fa muro per Quagliarella. Ufficiali l’arrivo di Colley dal Genk per 7,5 milioni più 2 di bonus e il riscatto di Belec (Benevento) per 700mila euro. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, come erede di Viviano (va allo Sporting) arriverà uno tra Skorupski (no della Roma a 7 milioni), Sportiello (Atalanta) e Audero (la Juve chiede 10 milioni e la possibilità di ricompra a 15 dopo due anni).