La Sampdoria ha annunciato di aver affidato il ruolo di direttore tecnico a Walter Sabatini. L'ex responsabile dello sporti di Suning e uomo mercato dell'Inter potrebbe subito pescare in casa nerazzurra per rinforzare la società blucerchiata. Yann Karamoh potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare Berszynski mentre non è da escludere l'inserimento su qualche esubero della rosa come Andrea Ranocchia o Eder.