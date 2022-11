Ad inizio anno, uno dei giocatori più attesi nellaera sicuramente Abdelhamid. Il fantasista marocchino, star della salvezza nello scorso campionato, ha sicuramente deluso per rendimento, tanto è vero che l'ex Ascoli sembra un po' uscito dalle rotazioni di Stankovic. L'allenatore lo ha impiegato da titolare soltanto alla prima con il Bologna e poi contro la Cremonese, anche se in entrambe le circostanze è stato sostituito a metà secondo tempo, mentre lo ha lasciato in panchina con l'Inter, senza neppure convocarlo per Fiorentina e Torino.Sabiri oltretutto da qualche tempo si allena a parte, per un non meglio precisatoalla pari di Pussetto e Conti. Si parla di un edema al gluteo, qualcuno invece ipotizza un giocatore un po' distratto da voci di mercato (si è vociferato a lungo della Fiorentina) e soprattutto dal Mondiale ormai alle porte.A proposito di Mondiale, proprio oggi nonostante l'acciacco fisico Sabiri ha festeggiato su Instagram laper la rassegna in Qatar. "Che onore rappresentare il mio paese al più alto livello possibile" ha scritto. "Dall'essere un piccolo ragazzo di Goulmima a cui nessuno credeva fino alla Coppa del Mondo con il mio paese, è tutto quello che sognavo.Prima di tutto grazie ad Allah, alla mia famiglia, al mio agente e a tutto lo staff della Nazionale che ha creduto in me dal primo giorno.. Speriamo in un totale supporto durante il torneo, non importa se in Qatar o davanti agli schermi in giro per il mondo". Il post ovviamente ha raccolto molti commenti, parecchi anche dei tifosi blucerchiati che ricordano al calciatore come debba tutto allla Samp e di come si pretenda lo stesso impegno anche per la maglia genovese.