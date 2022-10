Nelle ultime partite, a Genova sponda Sampdoria era risultata piuttosto evidente e preoccupante l'involuzione di Abdelhamid Sabiri. Il fantasista marocchino è passato da uomo in più a corpo estraneo, in seguito ad alcune prestazioni sicuramente non all'altezza. La situazione poi è stata resa ancora più evidente dopo l'arrivo di Stankovic.



Il nuovo mister ha quasi sempre lasciato fuori il trequartista, impiegandolo dall'inizio soltanto alla prima con il Bologna e poi con l'Ascoli in Coppa Italia e con la Cremonese. In tutte queste occasioni, peraltro, il giocatore è stato sostituito. A Milano, poi, Sabiri è rimasto in panchina per tutto l'incontro.



C'è chi dice, come ad esempio Il Secolo XIX, che Sabiri sia distratto, tra le numerose voci di mercato che si sono inseguite negli ultimi tempi e un Mondiale da giocare alle porte. Stankovic, invece, aspetta segnali dalla settimana di lavoro: se lo vedrà concentrato e inserito, tornerà a dargli spazio considerando il trittico di impegni (Fiorentina, Torino e Lecce) che attende la Samp, cruciale in ottica salvezza.