Dopo il Mondiale, potrebbe giungere ai titoli di coda l'avventura di Abdelhamid Sabiri con la maglia della Sampdoria. Il tecnico Dejan Stankovic infatti non sarebbe contento delle prestazioni del marocchino, che ha saltato le ultime partite per un sospetto problema fisico, non abbastanza grave però da mettere a rischio la sua partenza per il Qatar.



Anche per questo motivo la Samp, scrive La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di mettere Sabiri sul mercato a gennaio: a muoversi per il giocatore sarebero in particolare Roma e Fiorentina, una sua cessione oltretutto potrebbe aprire la porta ad alcuni movimenti in entrata.