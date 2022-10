Potrebbe non giocare la partita con la Roma Abdelhamid Sabiri, dopo quasi un anno da titolare inamovibile nella Sampdoria. Il fantasista blucerchiato nelle ultime partite è sembrato un po' appannato, e potrebbe finire in panchina domani sera. Mister Stankovic infatti sembra intenzionato a passare al 4-4-2, impiegando Gabbiadini in avanti al fianco di Caputo e Villar in cabina di regia insieme a Rincon.



Gli esterni, in questo modulo, sarebbero a sinistra Djuricic e a destra, probabilmente, Leris. Il francese è entrato bene con il Bologna, e Stankovic pare intenzionato a dargli fiducia, con Sabiri non brillante al Dall'Ara pronto ad essere impiegato come carta a gara in corso. In difesa, Ferrari sostituirà Murillo infortunato.