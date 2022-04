L'allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo sta facendo i conti con una coperta piuttosto corta per quanto riguarda l'attacco. L'allenatore blucerchiato deve scegliere chi impiegare nel reparto avanzato, e l'unica soluzione al momento sembra quella di impiegare Sabiri seconda punta, alle spalle di uno tra Caputo e Quagliarella. Questa è l'opzione in caso dovesse optare per il 4-3-1-2 o per il 4-4-2.



Diverso lo scenario in caso di modulo ad unica punta. In quel caso, Sabiri potrebbe slittare sulla corsia mancina, per garantire più spinta alla formazione blucerchiata e maggior supporto al centravanti. Sono tutte valutazioni che il mister porterà avanti nelle prossime ore.