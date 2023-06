Il rifiuto di Fabio Grosso ieri sera è arrivato all'improvviso, ma in seno alla Sampdoria la sensazione che qualcosa potesse andare storto era già circolata. Per questo motivo il club blucerchiato si era già cautelato con un'alternativa. Ieri mattina infatti Andrea Radrizzani aveva incontrato anche Andrea Pirlo, che avrebbe dato la sua totale disponibilità facendo trapelare anche tutto il suo entusiasmo per la destinazione.



Quello dell'ex tecnico della Juventus è un nome già accostato negli scorsi mesi alla Samp, ad esempio per il dopo Ranieri. Difficile arrivare all'altro profilo cercato dalla Samp, Farioli. L'allenatore dovrebbe andare al Nizza, oggi il club rossonero lo aspetta in Francia per la firma sul contratto e sarebbe davvero clamoroso un suo mancato passaggio in Ligue 1 all'improvviso.