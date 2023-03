Sampdoria-Salernitana (domenica 5 marzo con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 25esima giornata di campionato in Serie A, la sesta nel girone di ritorno.



LE ULTIME - Senza lo squalificato Gabbiadini, Stankovic rilancia Quagliarella al fianco di Lammers in attacco. Zanoli parte favorito nel ballottaggio con Gunter. Assenti gli infortunati Conti, Murillo, Djuricic e Pussetto.

Dall'altra parte Paulo Sousa non può contare su Troost-Ekong. Bronn, Sambia e Dia sono favoriti su Daniliuc, Mazzocchi e Kastanos.



PROBABILI FORMAZIONI



SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Quagliarella.



SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Gyomber, Pirola; Sambia, Coulibaly, Crnigoj, Bradaric; Candreva, Dia; Piatek.