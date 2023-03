Se non si tratta dell'ultima spiaggia per la Sampdoria, ultima in classifica e distante nove punti dalla zona salvezza, poco ci manca. I blucerchiati, unica squadra di Serie A senza successi interni, vogliono mettere fine al digiuno contro la Salernitana tornata al successo proprio nell’ultimo turno. Potrebbe essere questa l’occasione giusta per gli uomini di Stankovic, dati vincenti a 2,20 contro il 3,30 del successo campano, come nella scorsa stagione. Fissato invece a 3,20 il primo pareggio tra le due squadre in massima serie. Sono quattro i No Goal consecutivi per gli ospiti, con il quinto in vantaggio, a 1,80, sul Gol offerto a 1,90. Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, Sam Lammers cerca il secondo gol stagionale, con il primo segnato proprio alla Salernitana. Il bis dell’olandese vale 4,50 volte la posta mentre la rete dell’ex di Antonio Candreva - a segno domenica contro il Monza - sale a quota 5,50.