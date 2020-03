Dagli allenamenti della Sampdoria emerge una possibile novità per quanto riguarda i protagonisti di Sampdoria-Hellas Verona, in programma lunedì (salvo novità legate al Coronavirus). Il volto che non ti aspetti è quello di Mehdi Leris, sino ad oggi oggetto misterioso del centrocampo blucerchiato. Ranieri lo ha utilizzato con il contagocce, ma negli ultimi allenamenti l'ex Chievo sembra aver colpito favorevolmente lo staff doriano.



Secondo Il Secolo XIX le sue quotazioni sono in rialzo, come esterno sinistro, magari in alternativa durante la partita a Jankto. Oltretutto in queste ultime settimane il francese sembra essersi irrobustito molto rispetto alle prime apparizioni a Genova, guadagnando esplosività e freschezza. Difficile che possa partire dall'inizio, ma si potrebbe vedere nell'arco dei novanta minuti.