L'allerta Coronavirus in Italia influenza anche il mondo del calcio.



9.45 Juventus-Inter a rischio rinvio? Ieri il presidente federale Gravina ha fatto presente al ministro dello sport Vincenzo Spadafora e al numero 1 del Coni, Giovanni Malagò che giocare il derby d'Italia domenica sera a porte chiuse sarebbe un brutto stop per il calcio italiano davanti a 170 paesi collegati, generando grossi danni economici e d'immagine. Tuttavia per ora la Serie A rimane ferma alla decisione di giovedì sera, con altre quattro partite senza pubblico: Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo Brescia e Udinese-Fiorentina. In ogni caso, non ci sarà la diretta tv in chiaro. In Serie B a porte chiuse Cittadella-Cremonese, Chievo-Livorno, Venezia-Cosenza e Virtus Entella-Crotone. In Serie C stop ai gironi A e B.



Oggi il governo si confronta con la commissione scientifica e le regioni: secondo la Gazzetta dello Sport, da questo dialogo dipenderanno le scelte della Lega di Serie A, l'autorità titolata per prendere la decisione finale. ​Ma nel Consiglio dei Ministri di ieri che si è protratto fino a notte è passata la linea di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: misure di contenimento e stadi a porte chiuse nelle regioni toccate dal Coronavirus per altri sette giorni, possibile il blocco alle trasferte dei tifosi in tutta Italia.



Juve-Inter: cerimoniale di gara senza bambini ad accompagnare le due squadre in campo, con eccezioni di accesso fatte esclusivamente per giocatori, staff tecnici, dirigenti e ufficiali di gara, ispettori federali, delegati della Lega di A, medici antidoping e rappresentanti della commissione federale antidoping. Con loro anche operatori sanitari e di pubblica sicurezza, steward e vigili del fuoco secondo le indicazioni approvate dal Gos. Sul fronte dei media, invece, saranno ammessi gli operatori tv e i reporter delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live, un fotografo e un social media manager per ciascuna società e gli operatori dell'informazione preventivamente autorizzati e non superiori a 150 unità. Salta la conferenza stampa pre-partita di Sarri, prevista per oggi, così come le interviste in zona mista di domani.