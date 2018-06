Sfuma per la Sampdoria la pista che conduceva al centrocampista classe '98 della Lokomotiv Mosca Lovro Majer, che si accasa alla Dinamo Zagabria. Secondo il portale croato 24sata.hr, nonostante i 7,5 milioni di euro previsti per il trasferimento e l'ingaggio quadriennale da 500.000 euro a stagione promesso al ragazzo, Majer ha preferito non accettare il trasferimento in blucerchiato.