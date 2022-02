Jorge Sampaoli, allenatore del Marsiglia, parla di Arkadiusz Milik: "Non so cosa non capisca... Sono molto contento per il suo gol, un gol eccezionale segnato da un giocatore di altissima qualità. È un giocatore che io definisco 'assoluto'. Ha questa capacità di decidere il destino delle partite, sono contento per lui e soprattutto per la squadra. Milik avrebbe dovuto giocare da titolare? Ha segnato tanti gol di recente ma questa partita richiedeva qualcos'altro; volevo giocatori che attaccassero la profondità e per questo ho deciso di schierare Bamba Dieng da una parte e Cédric Bakambu dall'altra. Ma per noi Milik è molto importante, come Payet è molto importante".