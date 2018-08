Marco Giampaolo prepara alcune sorprese e parecchi cambi in vista di Sampdoria-Napoli. Nelle prove tattiche di ieri, l'allenatore doriano ha mischiato le carte per non dare punti di riferimento a eventuali 'spie' degli avversari, ma si possono ipotizzare alcune sostituzioni rispetto alla formazione che ha affrontato l'Udinese.



Nelle esercitazioni per reparti, il mister di Bellinzona ha lavorato prima con il gruppo composto da Ekdal, Barreto, Jankto, Ramirez, Kownacki e Quagliarella, e poi su quello formato da Vieira, Rolando, Linetty, Saponara, Defrel e Caprari. La sensazione è che lo scacchiere tattico doriano possa essere composto da un mix dei due gruppi.



A centrocampo dovrebbe partire Ekdal in regia al posto di Barreto, mentre sulla trequarti è in vantaggio Saponara rispetto a Gaston Ramirez, che contro l'Udinese è parso avulso dal gioco e anche un po' nervoso. In mezzo, sono in tre a giocarsi le due maglie rimanenti per il ruolo di mezz'ala: Giampaolo ha provato in allenamento Jankto e Linetty entrambi a sinistra - favorito il polacco - mentre a destra l'allenatore ha usato Barreto, che potrebbe essere dirottato in quel ruolo. Attenzione anche alle possibili novità in attacco. Caprari tornerà dalla squalifica e scalpita, in questo momento l'ex Pescara è uno dei giocatori più in forma dell'intera rosa e potrebbe scendere in coppia con l'acquisto estivo, Defrel.