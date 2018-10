I tifosi dellalo aspettano con trepidazione. Anche perchè Riccardo, nei pochi minuti in blucerchiato disputati sino ad oggi, aveva evidenziato alcune qualità fondamentali per la squadra di Marco Giampaolo. La sua rapidità e imprevedibilità nello stretto sono caratteristiche troppo preziose per il Doria, che aspetta a braccia aperte il calciatore, uscito infortunato nella sfida contro il Napoli del 2 settembre.Il momento tanto atteso però potrebbe essere giunto: al ritorno dopo la sosta per le Nazionali, Saponara potrebbe rivedersi in campo. Probabilmente non dall'inizio, anche perchè i blucerchiati non intendono rischiare ricadute, ma già rimettersi a disposizione di Giampaolo sarebbe già un importante traguardo per il trequartista italiano. Ad annunciare il suo imminente rientro è stato proprio lo stesso giocatore ex Fiorentina: "Felicissimo per questa grande vittoria, felicissimo per il goal del mio amico Lorenzo Tonelli e" ha scritto su Instagram il numero 5 blucerchiato. Una notizia che tutti i tifosi della Samp aspettavano da tempo.