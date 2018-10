Joachim Andersen è il volto in copertina di questa Sampdoria. Il nuovo difensore scoperto dai blucerchiati e svezzato da Giampaolo sta suscitando numerosi sguardi interessati, in Italia in particolare da parte dell'Inter, ma anche alcune società straniere stanno monitorando quello che Giampaolo ha definito un difensore 'stratosferico': "Ah, non lo sapevo - ha detto recentemente a Il Secolo XIX il centrale -. Beh, mi pare di capire che abbia fiducia in me. Mi rende orgoglioso. E poi sinceramente è un complimento poco comune per un calciatore, speciale. Me lo tengo e il minimo che posso fare è ricambiare giorno dopo giorno la sua fiducia".



Non sottoponetegli però il paragone con Milan Skriniar, esploso proprio con la Samp fino ad attirare gli sguardi dell'Inter: "Penso sia normale, perché in tanti rivedono nel mio percorso quello di Milan. Solo questo potrebbe essere il punto in comune, perché per il resto siamo diversi. Lui è slovacco e io danese… ma soprattutto per caratteristiche. Non lo seguo particolarmente, o meglio, mi capita di vedere le sintesi delle partite dell’Inter come di tutte le altre squadre. In generale non c’è un difensore al quale mi ispiro, anche se per me il migliore al mondo nel ruolo resta Ramos".



Per il momento però la sua Sampdoria vola in campionato: "Siamo solo all’inizio della stagione ma abbiamo fatto una buona partenza. Abbiamo un’ottima squadra, dei bravi difensori ed un bravo portiere. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo affrontato tre grandi come Napoli, Fiorentina e Inter e abbiamo fatto meglio dello scorso anno. Napoli battuto, con la Viola avremmo meritato di vincere e con l’Inter almeno di pareggiare. Contro l’Atalanta sarà un bel banco di prova, andiamo a Bergamo per ottenere il massimo".



Sulle indiscrezioni di mercato invece Andersen si esibisce in un dribbling degno di Quagliarella: "Tottenham? Borussia? Non ne so niente, ma se si parla di me è perché le mie prestazioni sono all’altezza" conclude il centrale danese. Inter avvisata...