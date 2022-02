Lo stadio Luigi Ferraris di Genova si prepara ad ospitare la sfida tra Sampdoria e Sassuolo, valida per la 24esima giornata di Serie A. Il match, in programma domenica alle 15, sarà determinante per trovare la quadra in classifica per entrambi i club. Discorso valido soprattutto per la Samp, reduce da quattro sconfitte consecutive, che l’hanno fatta avvicinare a tre punti dalla zona retrocessione. Il Sassuolo, invece, ha collezionato una sola vittoria nelle ultime cinque gare, ma non ha le stesse preoccupazioni dei liguri. La formazione di Giampaolo potrà contare sui nuovi arrivati Sensi e Supryaga, Audero tra i pali di rientro dopo l’infortunio. Mentre in casa neroverde, mister Dionisi dovrà fare a meno di Rogerio, squalificato. Al suo posto Toljan.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING – Sampdoria-Sassuolo, calcio d'inizio alle 15 al Ferraris, sarà trasmessa in diretta esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn.



LE PROBABILI FORMAZIONI

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynzki, Colley, Magnani, Augello; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi; Gabbiadini, Caputo.

SASSUOLO (4-3-2-1): Consigli; Kyriakopoulos, Ferrari, Chiriches, Toljan; Lopez, Frattesi, Harroui; Berardi, Raspadori; Scamacca.