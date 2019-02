I tre punti con il Cagliari sono costati davvero cari alla, che dalla partita di domenica scorsa torna con una certezza: sono scattati duecomplessivi, quello di Emile pure quello di Jakub. Per il portiere, come noto, sono serviti 20 milioni che andranno a rimpinguare le casse della Juventus. A comunicarlo è stato lo stesso club bianconero, con una nota ufficiale . Obbligo di acquisizione a titolo definitivo, pagabile nei prossimi quattro esercizi da parte del club blucerchiato.Affine il discorso per Jankto. Nel contratto stipulato in estate con l'Udinese era stato inserito l'obbligo di riscatto per il ceco a 15 milioni di euro al "". Risultato che i blucerchiati hanno ottenuto proprio domenica. Secondo Il Secolo XIX le acquisizioni inserite nei due contratti sono in realtà equiparabili a degli acquisti a titolo definitivo, però 'camuffati' in modo da, e non su quelli del 2018. Jankto e Audero si classificano al terzo e al secondo posto tra gli acquisti più costosi dell'era Ferrero, alle spalle del solo Duvan Zapata. Su Jankto inoltre emerge anche in queste ore un interessante retroscena di mercato. A gennaio il suo procuratore, Giuseppe Riso, aveva sondato la possibilità diin un'altra squadra in modo tale da fargli recuperare il minutaggio che non aveva avuto a disposizione nel girone di andata con Giampaolo. Ad opporsi in maniera netta e decisa però era stata l', che non voleva rinunciare ai 15 milioni previsti con la Samp, utili per restituire una boccata di ossigeno ai conti del club bianconero.