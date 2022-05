L'impatto di Abdelhamid Sabiri sulla Sampdoria è stato devastante. Gol, alcuni pesantissimi come quello nel derby, giocate e assist hanno immediatamente consacrato il trequartista a nuovo pupillo dei tifosi blucerchiati, che si aspettano di ripartire dal fantasista marocchino anche per la prossima stagione.



In realtà, l'obbligo di riscatto nei confronti dell'Ascoli è già scattato. Sabiri verrà pagato dalla Samp 1 milione di euro, ma a condizioni molto vantaggiose per il club doriano. L'importo infatti, scrive La Repubblica, è stato dilazionato in tre comode rate da 350mila euro, con l'obbligo di pagare solo la prima nel 2022.