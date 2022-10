La giornata di oggi potrebbe essere quella di Dejan Stankovic alla Sampdoria. Cruciale sarà un incontro, in programma all'ora di pranzo alla presenza di Lanna, Faggiano, Romei e Osti. Il faccia a faccia sarà decisivo, e nel pomeriggio potrebbe arrivare anche l'ufficialità del suo ingaggio.



Al termine del casting andato in scena in un hotel del centro di Milano, la Sampdoria ha scelto l'ex Stella Rossa, libero dopo le dimissioni di agosto. Il serbo ha battuto la concorrenza dopo i tanti colloqui fatti ieri da Lanna con Osti e Faggiano. Il Secolo XIX sottolinea come il nome dell'ex Inter sia quello che convince più di tutti anche la famiglia Ferrero. Il Viperetta oltretutto aveva provato a portarlo a Genova due volte, prima nella primavera 2021 per sostituire Claudio Ranieri, poi l'inverno scorso, al posto di D'Aversa, proprio quando era stato arrestato.



Stankovic gode dell'avvallo di un ex Samp, Sinisa Mihajlovic che l'aveva consigliato a Ferrero, ma ha soprattutto il benestare di Lanna, che ritiene necessario un allenatore di carattere per questa squadra. Il presidente blucerchiato ha oltretutto sentito l'ex compagno Marco Branca, direttore dell'area tecnica dell'Inter quando Stankovic era un calciatore nerazzurro. Il suo agente, poi, è Fali Ramadani,

uno che con la Samp in passato ha lavorato parecchio. Stankovic ha pure un'altra qualità, ossia uno staff abbastanza ridotto, composto da cinque o sei collaboratori. Tra essi, tre italiani: il preparatore dei portieri Brivio, il preparatore atletico Pannoncini e l'analista Vincenzo Sasso.