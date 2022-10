L’orrore di una giornata come quella di ieriNon lo lavi via con una doccia, non lo pulisci sognando arabi, sceicchi, miliardari americani o tutto il contorno. Sapete perché? Perché Sampdoria-Monza è la punta dell’iceberg. Non è un acme episodico, un caso, una situazione nata da un campionato storto, drammatica finché volete a livello sportivo ma raddrizzabile in qualche modo., ruzzolata giù per i pendii addirittura per più tempo del previsto, puntellata con qualche trucco o espediente, rallentata sul cammino da un paio di alberelli sporadici, strappati via dalla forza distruttrice della valanga.. Con buona pace di tutti quelli che per 8 anni hanno glorificato lo sfacelo, attaccando gli scettici, i disfattisti, i pessimisti, i dischi rotti. Indovinate un po’? Sono stati i primi a mettersi in salvo.Paga Giampaolo, ed è naturale che sia così. La Sampdoria squartata dal Monza è stata semplicemente orrenda.: la Samp in altre partite, disastrose alla pari di Samp-Monza sotto l’aspetto del risultato, aveva se non altro abbozzato una sorta di reazione. Persino a Spezia, tanto per fare un esempio. Ieri, invece non si è visto nulla di tutto ciò. I calciatori blucerchiati pascolavano sul campo, mentre i brianzoli li massacravano dal punto di vista tecnico, atletico e mentale. Al Ferraris si è avuta nettamente l’impressione di una squadra in attesa del fischio finale perGiampaolo ha le sue responsabilità, è evidente. Io sono, ero e resto un suo fan, è semplice cambiare idea a seconda del vento, ma le banderuole non mi piacciono.L’ho ammirato quando, l’anno scorso, in piena tempesta e senza garanzie di sorta ha abbracciato la Samp nel bel mezzo della bufera. Quello, signori, è stato un atto d’amore, a prescindere dalla vuota retorica riproposta da qualcuno sugli 1,2 milioni a stagione, è il discorso più qualunquista e populista che si possa fare. Le frasi fatte e la banalità non le sopporto. Trovatemi un altro professionista che lavori gratis in Serie A.Quando ha sposato il Doria, temevo l’epilogo puntualmente concretizzatosi, un paio di mesi tremendi capaci di spazzare via una storia pluriennale da ricordare.Per quanto mi riguarda,. Grazie per non averci fatto perdere neppure un derby, grazie per averci mostrato nel quadriennio a Bogliasco alcune delle migliori partite della Samp nel Medioevo in cui è precipitata, grazie per averci riportato un capocannoniere dopo millenni e grazie per averci regalato, il 30 aprile scorso, la sola gioia sportiva pura in 8 anni da incubo. Una volta sedimentata la rabbia per questo avvio di campionato orripilante, sono sicuro che rimarrà tale ricordo.Adesso, però, cambiare era l’unica opzione., serve soltanto a farti perdere tempo, settimane preziose di lavoro e valutazioni. Non è un discorso di moduli, o di disposizione in campo: la Samp è stata inguardabile con il 4-5-1, con il 4-3-1-2, con il 4-1-4-1 e pure con il 4-3-3 di ieri. Poca grinta, poca capacità di entrare nella testa dei giocatori e toccare i tasti giusti? Può essere.Ci sta. Ma tanti degli errori sfoderati ieri dalla Samp sonoAvrò contato una decina di stop sbagliati, e almeno 20 passaggi semplici fuori misura. Sono cose che non alleni, fondamentali che dipendono dalla qualità degli interpreti e dalla loro tranquillità interiore.Esonerare l’allenatore è l’extrema ratio, ma andrebbe rivisto anche il sistema dinei confronti di calciatori e dirigenti. Anche perché Giampaolo, a luglio era stato chiarissimo, quasi profetico. “Ora va tutto bene siamo in estate, quando però iniziano le partite si stringe il culo a tutti. Ai miei direttori Osti e Faggiano ho detto,. Bisogna stare molto attenti, perché il patrimonio della società è la Serie A. Il Monza sta facendo una squadra forte, e anche tutte le altre nostre dirette concorrenti si stanno muovendo sul mercato”. Rilette ora, sembrano unaL’esonero di Giampaolo, lo ripeto a scanso di equivoci, era l’unica scelta possibile. Non vorrei far passare il concetto sbagliato.. Le venature strutturali, annunciate e sbandierate da anni, ormai sono vere e proprie voragini. Ci sarebbero migliaia di segnali indicatori dello sbando completo in cui si sta muovendo il comitato di salute pubblica doriano. Uno, il più macroscopico, è laad annunciare l’esonero, e non di Lanna, un altro è il giorno di riposo concesso oggi alla squadra. I dettagli citabili sarebbero migliaia e, francamente, oggi non ho voglia di ripercorrerli tutti. Al nuovo tecnico della Samp, chiunque esso sia, auguro le migliori fortune. Soprattutto, spero con tutto il cuore che riesca nel miracolo che Giampaolo non è stato capace di compiereOra che sono senza rete anti slavina, però, dovranno esporsi. Il conto va chiesto pure a loro.