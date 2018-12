Un'idea prima abbozzata, poi pian piano sempre più concreta: e ora il clamoroso ritorno non sembra neppure così impossibile. Patrik Schick di nuovo alla Sampdoria, perchè no? L'idea starebbe frullando da qualche tempo in testa alla dirigenza blucerchiata, tanto che ai piani alti di Corte Lambruschini avrebbero lavorato sottotraccia per convincere il ceco a mettersi nuovamente agli ordini di mister Giampaolo.



Dopo un anno e mezzo di difficoltà alla Roma, insomma, Schick potrebbe anche tornare a vestire il blucerchiato, in prestito per sei mesi. Obiettivo: rilanciare la sua carriera, che ha subito un vistoso rallentamento nella Capitale. La novità è che Schick avrebbe pure già dato il suo assenso all'operazione, che però difficilmente potrebbe convolgere altri due giocatori molto chiacchierati. Uno è Kownacki - sta giocando poco in blucerchiato, complicato pensare che possa farlo di più alla Roma -l'altro è Defrel che però la Samp vuole assolutamente trattenere.