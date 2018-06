Il giorno della presentazione è arrivato: oggi Walter Sabatini saluterà per la prima volta il mondo Sampdoria, ma il nuovo dirigente blucerchiato è già al lavoro per confezionare la squadra da consegnare a mister Giampaolo. Se Duvan Zapata dovesse lasciare Genova, il nuovo responsabile dell'Area Tecnica doriana potrebbe scegliere per sostituirlo Khouma Babacar, centravanti senegalese classe 1993.



L'attaccante è di proprietà della Fiorentina, che a gennaio lo ha prestato al Sassuolo. Nel corso della stagione in Serie A Babacar ha collezionato 29 presenze e 6 gol, e il club neroverde probabilmente lo riscatterà. A quel punto, scrive l'edizione genovese de La Repubblica, Sabatini potrebbe iniziare ad imbastire una trattativa per portare alla Samp l'ex viola. Prima però andrebbe perfezionata la cessione di Zapata, che tramite il suo procuratore aveva fatto sapere di essere pronto a continuare la sua avventura in blucerchiato. Per il colombiano, il Doria chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro.