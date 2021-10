Fiducia fino a domenica: l'allenatore della Sampdoria Roberto D'Aversa si giocherà il tutto per tutto contro il Bologna, in caso non dovesse arrivare una prestazione convincente con i rossoblù, il tecnico verrà esonerato. La Sampdoria ha già mosso i primi passi per individuare un sostituto. Il profilo in vantaggio su tutti gli altri, già contattato da Corte Lambruschini, sarebbe quello di Beppe Iachini. L'ex Fiorentina, però, non sarebbe il solo nella corsa alla panchina della Samp.



Secondo Il Secolo XIX il Doria avrebbe parlato, prima della sfida con il Cagliari in Sardegna, anche con Fabio Liverani. Gli altri nomi sul taccuino sarebbero quelli di Rolando Maran e Gigi Di Biagio, mentre Andrea Pirlo sarebbe una suggestione, più che una pista vera e propria.