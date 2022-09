La Sampdoria ragiona sul futuro di Marco Giampaolo. Come riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, tutto si deciderà tra oggi e domani mattina con il consiglio d'amministrazione, dopo aver ascoltato il parere dell'area tecnica, composta da Osti e Faggiano. Per la successione, ci sono tre nomi in lista: D'Aversa, ancora a libro paga, Ranieri e De Rossi.